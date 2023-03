El pagament dels ajuts a l’esport es faran en un sol acte

Un jugador de l’equip de la Federació Andorrana d’Handbol. Foto: FAH

L’Executiu ha donat llum verda a la modificació del Reglament de subvencions i altres ajuts a l’esport. La modificació rau en establir que el pagament de les subvencions esportives es realitzarà a partir d’ara en un sol acte, és a dir, que es pagarà la quantitat total de la subvenció atorgada en un sol pagament. Així, es farà l’avançament habitual i un cop atorgada la subvenció, aquesta es pagarà en un sol cop, a diferència de com es procedia actualment quan s’atorgava l’ajut en dos actes.

Aquest canvi respon a la demanda del sector per a reduir la quantitat dels tràmits administratius que s’han de dur a terme per a fer efectiu un pagament. Així, la mesura facilitarà la gestió per part de les federacions, permetent que puguin gestionar la totalitat de la subvenció en funció de les necessitats particulars de calendari.