Andorra Digital signa un acord amb Salesforce per a avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient per al ciutadà i l’empresa

Andorra Digital i Salesforce, líder mundial en CRM basat en la IA, han signat un acord de col·laboració per a avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient, posant el focus en el servei al ciutadà i l’empresa. La signatura ha tingut lloc a la seu de Salesforce, a Madrid. David Vicente, director d’Andorra Digital i Jesús Galindo, vicepresident de Sector Públic, per part de Salesforce, han procedit a formalitzar l’acord que permetrà millorar les capacitats tecnològiques en la prestació de serveis públics.
L’acord preveu un marc de col·laboració per a implementar tecnologia que modernitzi els serveis governamentals fent-los més accessibles, personalitzats i transparents per a tota la ciutadania. Per a Andorra Digital, i en paraules de David Vicente, “aquesta signatura representa un pas més en l’estructuració d’un gran ecosistema de partners internacionals que establiran els pilars que serviran per a organitzar la disseminació de la digitalització en els serveis a nivell públic. Amb Salesforce, volem apropar-nos més als usuaris finals fent-los més fàcil el seu dia a dia i optimitzar la relació amb l’Administració Pública.”
“Les administracions públiques de tot el món s’enfronten al repte de realitzar una gestió eficient i centrada en el ciutadà”, comenta Jesús Galindo, vicepresident de Sector Públic de Salesforce. “Andorra s’està situant a l’avantguarda en la modernització dels serveis públics. Estem convençuts que aquest acord, a més, permetrà impulsar la digitalització dels serveis en el sector privat ajudant en el seu creixement i desenvolupant plans d’expansió. A Salesforce, ens satisfà formar part de l’estratègia digital de país”.
La col·laboració publicoprivada entre les dues entitats dona cobertura a tres grans palanques de canvi:
- Incidir en el dinamisme i competitivitat del teixit empresarial amb la promoció de la digitalització, especialment en les pimes i així, fomentar el seu creixement.
- Ser facilitadors tecnològics estratègics amb l’adopció de tecnologies avançades com la Intel·ligència Artificial (IA) i garantir la interoperabilitat dels sistemes, establint les bases d’una economia i societat digitals robustes.
- Protegir els drets i la privadesa de les persones en l’entorn digital i desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries perquè els ciutadans i la força laboral prosperin en l’era digital.
L’impacte més significatiu en els serveis governamentals i en sector públic en general serà la millora de l’experiència ciutadana: implementar solucions de Salesforce per a optimitzar els serveis públics, crear portals ciutadans unificats i millorar els canals de comunicació. L’objectiu és oferir interaccions governamentals més fluïdes. D’altra banda, l’acord persegueix l’optimització dels processos interns per a digitalitzar i automatitzar per a millorar l’operativa i la presa de decisions basada en dades.
Està previst que es puguin realitzar iniciatives específiques per a la digitalització de les petites i mitjanes empreses d’Andorra i en general, donar suport a la creació d’un ecosistema que promogui el creixement de les empreses andorranes mitjançant l’adopció de noves tecnologies i solucions que incorporin la IA i el reforç i capacitació de noves competències digitals.
Sobre Salesforce
Salesforce ajuda les organitzacions de qualsevol mida a reinventar el seu negoci amb IA. Agentforce, la primera solució d’equips digitals, s’integra a la perfecció amb les aplicacions Customer 360, Data Cloud i Einstein AI per a crear una força laboral sense límits, unint a treballadors i agents per a impulsar l’èxit dels clients en una única plataforma de confiança.