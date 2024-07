El pacte d’Estat de Salut també es queda sense Concòrdia

La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués (Consell General)

Nova baixa en el pacte d’Estat de Salut perquè Concòrdia l’ha abandonat. Assegura que li manca concreció i un sistema d’avaluació del sistema sanitari. El partit, però, afirma que no descarten tornar-hi. Han assegurat que van presentar una vintena de propostes i que no els van acceptar pràcticament cap. També hi ha altres motius per a descartar aquesta iniciativa liderada per Govern.

La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha explicat que un dels motius és la manca de profunditat al text. “Què volem dir amb això? Que és un document força genèric. És un document molt en blanc en el que no hem trobat estratègies ni accions concretes a l’hora de definir, a l’hora d’executar aquests objectius”.

Hi ha altres partits polítics que també han abandonat el pacte. Des de Concòrdia es dubta sobre l’adhesió que tindrà aquest projecte ja que la data límit per a assolir-lo és el dilluns vinent i Segués ha destacat que estan a l’espera. “Hi ha altres grups parlamentaris o grups polítics que han fet aquest pas al costat i, per tant, haurem de veure quins col·legis professionals s’han adherit o no. Veurem. A l’expectativa d’aquest dia”, ha prosseguit.

Inicialment, s’havia plantejat un parell de mesos perquè els participants fessin les seves aportacions, però es va allargar el termini.