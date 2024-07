Sis detencions per alcohol i drogues al volant

Un policia amb un mesurador d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Durant aquest passat cap de setmana i pel que fa concretament als delictes que s’han comès al Principat d’Andorra contra la seguretat del trànsit -ja sigui per positius en alcohol o drogues al volant-, el servei de Policia ha procedit a la detenció d’un total de sis persones.

Val a dir que cinc d’aquestes persones arrestades ho van ser per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques, mentre que una va ser detinguda per conduir, tant sota l’efecte de l’alcohol com de les drogues. La taxa més elevada d’alcohol d’entre els arrestats va ser de 2,20 g/l.s.