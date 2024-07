Dictamen favorable del CES al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge

A l’esquerra la ministra Conxita Marsol presidint la reunió del Consell Econòmic i Social (SFGA)

El Consell Econòmic i Social (CES) ha emès el seu dictamen favorable al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Així doncs, un cop s’ha assolit la llum verda d’aquest fòrum de diàleg dels agents socials del país, es preveu que pròximament s’aprovi el text al Consell de Ministres i, després, es pugui entrar a tràmit parlamentari del Consell General.

Ho ha explicat en finalitzar la trobada d’avui dilluns la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, encarregada de presidir el CES, que ha recordat que l’objectiu del projecte de llei és avançar cap a un creixement sostenible i aportar solucions a una de les principals preocupacions de la ciutadania com és l’accés a l’habitatge de lloguer. Per aquest motiu, ha emfatitzat Marsol, el text es compon d’un conjunt de mesures de xoc immediates que aposten per combinar el benestar de les persones que viuen a Andorra amb l’activitat turística i constructiva, respectant els recursos naturals i el medi ambient.

D’altra banda, a la reunió d’avui, el Consell Econòmic i Social també ha emès el seu dictamen favorable a una quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 125 permisos. En concret, es preveuen que del total d’autoritzacions, 25 queden reservades per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.