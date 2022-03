Vela sol·licita pels protocols en la repatriació dels ciutadans andorrans

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dijous una demanda d’informació a sindicatura per conèixer els protocols del ministeri d’Afers Exteriors en els casos de repatriació de ciutadans d’Andorra.

Vela ha demanat la documentació relativa per poder fer el retorn de persones nacionals i residents cap al Principat, que es troben en situacions crítiques a l’estranger i que per raons humanitàries o sanitàries han de tornar al seu país, així com les pautes de coordinació que existeixen entre les representacions diplomàtiques i consulars.