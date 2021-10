El nou emplaçament per a la central de cogeneració del Pas de la Casa, a informació pública

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’aprovació per a exposició pública de la modificació concreta del Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra (PSIEA) per al canvi d’emplaçament de la central de cogeneració al Pas de la Casa i les noves reserves o servituds per l’adaptació de la xarxa de calor prevista.

El canvi del PSIEA es fa a demanda de FEDA amb la voluntat que el nou emplaçament permet optimitzar els recursos i impulsar una major eficiència de la instal·lació així com una reducció dels costos. A més, la nova ubicació també inclou un espai destinat per l’emmagatzematge de la biomassa, una nova aposta per la reducció de les emissions de CO2 i la diversificació de les fonts energètiques, atès que facilita la possibilitat d’alimentar la planta de cogeneració amb aquesta font d’energia renovable.

Així, i de manera concreta, el nou espai permet impulsar una reducció de costos i optimització de l’ocupació de l’espai, atès que inicialment la reserva per ocupació prevista era de 6.803,45 m2 i amb la proposta actual les reserves per ocupació són d’uns 4.436 m2. Amb la reserva de l’espai d’emmagatzematge de la biomassa per alimentar la planta de cogeneració, es facilita l’ús de fonts renovables i assegurar una major diversificació de fonts energètiques. Finalment, el nou espai previst per a la central està més pròxim a la zona poblada del Pas de la Casa, el que permet optimitzar també part de la xarxa de calor fins a la distribució dels habitatges.

Un cop passat el període d’exposició pública, l’aprovació de la modificació puntual del PSIEA tindrà lloc un cop s’hagi completat el procediment que fixa la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

El PSIEA va ser aprovat pel Govern el 16 de maig de 2018, amb l’objectiu de garantir les reserves urbanístiques necessàries per tal de garantir un canvi de model energètic davant la dificultat i la incertesa de sostenir el model actual a llarg termini, caracteritzat per la forta dependència energètica de l’exterior i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que genera aquest sector. En aquest context, el marc normatiu s’ha adaptat progressivament en els darrers anys per afavorir l’estalvi energètic, i la promoció nacional de les energies renovables, així com una mobilitat més sostenible.