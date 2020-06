El nou codi de circulació regula els patinets i introdueix controls d’alcoholèmia per a ciclistes

El nou codi de circulació regularà els anomenats vehicles de mobilitat personal, com ara el patinet i els segways, els conductors dels quals hauran d’anar amb casc quan circulin per vies interurbanes. També preveu que se’ls pugui fer controls d’alcoholèmia marcada en 0,5 grams d’alcohol per litre de sang.

Quant a les bicicletes, es regula també la prioritat de pas, la separació mínima que ha de mantenir el vehicle, es permetrà avançar-los en línia contínua, podran anar en paral·lel i hauran de portar llums.

La redacció del nou codi de circulació ha estat consensuada amb diferents actors, com els serveis de circulació comunals, l’Automòbil Club, la Policia i el servei de Mobilitat. Un text que vol ser més àgil que l’anterior, per això no tindrà tantes especificitats, que estaran marcades a través d’una desena de reglaments específics, alguns que només caldrà revisar i altres, redactar de nou. “Al cap de 20 anys de tenir la mateixa llei hi havia algunes coses que era important especificar-les més”, insisteix al ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres.

Un és el tema que afecta les sancions que també s’actualitzen. Així estaran classificades en lleus, amb multes fins a 100 euros; greus, de 101 a 200 euros, i les molt greus, que podran arribar a 400 euros. Un excés de velocitat de 40 quilòmetres per hora per sobre del marcat serà considerat molt greu. Les sancions podran ser superiors en casos específics, que haurà de determinar el ministeri d’Interior, com ara la conducció temerària.

També aclareix les competències sancionadores d’Interior, agents de circulació i policia. Quant a alcoholèmia, especifica que els conductors de vehicles que superin les 3 tones i mitja no podran haver consumit alcohol. Finalment prohibeix la circulació de motos en dies de nevada, regula l’edat de l’acompanyant d’un motorista que passa de 5 a 7 anys i en vehicles obliga a portar el cinturó de seguretat a conductor i acompanyants.