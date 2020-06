Música, arqueologia, teatre i fotografia se sumen a les activitats d’estiu per a infants d’Escaldes

Música, arqueologia, fotografia i teatre són les activitats que se sumen als tradicionals esports d’estiu escaldencs. Escaldes-Estiu començarà el 6 de juliol i s’allargarà fins al 4 de setembre, amb nou torns d’una setmana.

Al matí els infants faran les activitats esportives i a la tarda, les lúdiques i culturals. No hi faltaran les excursions i visites als museus. Les mesures de seguretat per la Covid-19 marquen enguany l’estiu, amb unes ràtios que el comú espera poder ampliar. La darrera paraula la tindrà el ministeri de Salut.

Les preinscripcions es tancaran aquest diumenge i de moment hi ha unes 500 sol·licituds, que es podrien ampliar. Actualment hi ha 235 infants per torn, lluny dels 350 d’altres anys. El comú ha ampliat la plantilla de monitors, amb unes trenta places més.