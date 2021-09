El 42% dels padrins lauredians mostren risc de depressió

En el marc de la 4a Setmana de la Gent Gran, el SAAS ha presentat els resultats preliminars de la prova pilot emmarcada en l’estratègia poblacional de prevenció dins del programa APTITUDE que s’ha fet aquest estiu. S’han valorat 137 persones majors de 65 anys de la parròquia: 66 dones i 45 homes amb una edat mitjana de 77 anys.

En aquest sentit, la cap del servei d’envelliment i salut, Eva Heras, ha explicat que els resultats mostren com un 42% de les persones avaluades presenten risc de depressió i un 3% alguna alteració cognitiva clara, mentre que un 20% tenen risc de patir un detriment cognitiu. A més, una altra de les valoracions a destacar és que fins a un 12% de les persones han mostrat símptomes de fragilitat en l’àmbit funcional.

Heras també ha assenyalat que un 59% de les persones d’edat avançada de la parròquia tenen problemes relacionats amb l’audició (hipoacúsia/sordera); un 17,5% risc de malnutrició o desnutrició, i un 13% alteració visual no corregida. Davant d’aquestes situacions de fragilitat, ha recordat la importància d’una detecció i rectificació precoç, ja que, per contra, pot passar a una situació de dependència i, en aquest punt, ja no hi ha marxa enrere.

L’objectiu és prevenir la discapacitat en aquelles persones detectades fràgils a través de sessions grupals que començaran la setmana que ve i que impartirà personal del comú de Sant Julià de Lòria.

Quant a aquella gent gran amb problemes cognitius, Heras ha informat de les col·laboracions obertes amb l’institut Guttman de Barcelona i un grup d’investigadors de l’hospital 12 d’octubre de Madrid, que han de permetre a les persones grans d’Andorra sotmetre’s a estudis on s’exploren amb amplitud diverses àrees de la memòria.