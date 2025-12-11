El ministre d’Afers Exteriors de Croàcia visitarà Andorra, dimarts, amb motiu dels 30 anys de relacions diplomàtiques

El ministre d’Afers Exteriors i Europeus de la República de Croàcia, Gordan Grlić, farà una visita oficial a Andorra el dimarts vinent, 16 de desembre, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Croàcia. Durant la seva estada al Principat, Grlić Radman es reunirà amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per a reforçar els vincles bilaterals i abordar qüestions d’interès compartit en l’àmbit europeu i internacional. A més, el ministre croat serà rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i mantindrà una reunió institucional amb el síndic general, Carles Ensenyat.
La jornada inclourà també una trobada amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i amb el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, amb l’objectiu d’explorar vies de cooperació en matèria turística i de promoció econòmica.
Concert de piano de Goran Filipec a Ordino
Els actes commemoratius inclouran també un concert de piano a càrrec del pianista croat Goran Filipec, que tindrà lloc el mateix dimarts, 16 de desembre, a les 19.30 h, a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO).
Goran Filipec és un intèrpret reconegut internacionalment per la seva brillantor tècnica i energia. Format a les principals escoles europees i doctorat a la Sorbona, ha actuat com a solista amb prestigioses orquestres i en escenaris emblemàtics com la Philharmonie de París, el Teatro Colón i el Carnegie Hall, consolidant una trajectòria artística de gran projecció.
El concert és obert al públic, però per a assistir-hi cal adquirir prèviament les invitacions al web: www.acciocultural.4tickets.cat.