El Ministeri de Salut posa en funcionament els pisos amb suport per a persones amb problemes de salut mental

Els pisos per a persones amb problemes de salut mental, ubicats a l’edifici Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, ja són una realitat, amb l’entrada aquesta setmana dels primers usuaris. El Ministeri de Salut posa en marxa aquests pisos que tenen com a objectiu de promoure l’autonomia personal, la inclusió social i la vida independent en un entorn comunitari. Segons ha destacat la ministra de Salut, Helena Mas, aquest nou recurs representa un avenç per al conjunt de la societat, ja que millora la qualitat de vida de les persones usuàries, fomenta la seva participació activa en la comunitat i reforça la cohesió social.
El projecte s’emmarca en el desplegament de la política de salut mental i serveis socials del Govern –contemplada al PISMA– i dona resposta a la necessitat de disposar d’alternatives residencials per a persones amb aquests trastorns i que afavoreixin la rehabilitació psicosocial.
Els habitatges ofereixen allotjament temporal a persones adultes amb trastorns mentals greus o persistents que requereixen diferents nivells de suport en la vida quotidiana. El model és flexible i s’adapta a les necessitats de cada persona, amb l’objectiu d’afavorir un augment progressiu de l’autonomia i el retorn a l’habitatge habitual.
Els pisos estan distribuïts en dues plantes diferenciades, la qual cosa ha possibilitat oferir dos tipus d’habitatges amb graus diferents de suport. D’una banda, els que són amb suport a la pròpia llar, amb capacitat d’entre 5 i 9 places, destinats a persones amb un alt grau d’autonomia funcional que necessiten únicament una supervisió mínima i un seguiment puntual. Aquests es distribueixen en dos habitatges complets, amb una capacitat de dues persones cadascun; dos habitatges complets i adaptats, amb una capacitat de fins a dos persones cadascun; un habitatge unipersonal; una zona comuna; un espai de bugaderia; i una sala per al personal assistencial.
De l’altra, les llars amb suport, amb una capacitat de fins a 12 usuaris, adreçades a persones que requereixen un acompanyament més intensiu i continuat per part dels equips professionals en aspectes essencials de la vida diària, com ara la gestió de l’habitatge, la cura personal o la vinculació als serveis sanitaris i socials. Aquesta planta està distribuïda en 9 dormitoris (3 individuals amb bany; 3 individuals adaptades amb bany; 3 dobles adaptades amb bany), una zona comunitària amb cuina i una sala per al personal assistencial.
Els pisos són gestionats conjuntament pels Serveis de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i l’Institut Nacional de l’Habitatge, amb la supervisió del Ministeri de Salut. Serà un Comitè tècnic format per membres de les tres institucions el qui decidirà i avaluarà els perfils que residiran als habitatges.