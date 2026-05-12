El Govern entrarà a tràmit el Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat abans de l’estiu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest dimarts la reunió extraordinària del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis). L’objectiu de la trobada, que ha tingut lloc a l’Edifici administratiu del Govern, ha estat presentar l’esborrany del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
El Projecte de llei actualitza la normativa vigent i incorpora les disposicions que emanen del Conveni de les Nacions Unides, així com les recomanacions formulades pel Comitè de les persones amb discapacitat de l’ONU. Ara, les associacions podran presentar durant les pròximes setmanes les aportacions que considerin necessàries, ja que la voluntat del Govern és poder entrar a tràmit el projecte de llei al Consell General durant aquest període de sessions.
La reunió ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas. També hi han assistit les secretàries d’Estat, Ester Cervós, Cristina Pérez i Josep Anton Bardina, i els representants de les diferents institucions del Principat i de les associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de serveis.