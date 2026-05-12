Andbank España inaugura un nou centre de Banca privada a Palma

Andbank España va inaugurar, ahir dimarts, el seu nou centre de banca privada, a Palma, amb un esdeveniment a la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani, que va reunir més de 170 persones i va comptar amb la destacada presència de l’alcalde de Palma, Jaime Martínez; el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, i el vicepresident primer del Govern Balear i Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa. L’obertura del nou centre, situat al carrer Sant Jaume, 19, està liderat per Catalina Gelabert i compta amb un equip de quatre professionals.
Amb aquesta obertura, Andbank reforça la seva presència a Espanya, aconseguint els 26 centres de banca privada. L’entitat, posicionada la sisena en el rànquing de banca privada a Espanya, va tancar el 2025 amb un volum de negoci superior a 40.261 milions d’euros.
El model de negoci d’Andbank es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, compra venda d’empreses, inversions alternatives i ESG.
Andbank España és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. Va llançar el 2018 el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. L’última adquisició de l’entitat es va donar el 2024 amb la integració de la firma Gesconsult.