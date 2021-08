Títol: El Mètode Xof

Escriptor/a: DOYLE, Roddy

Il·lustrador/a: Brian Ajhar

Traducció: Armand Carabén Van der Meer

Editorial: Blackie Books

Pàgines: 103

Edat: a partir de 9 anys

Tu no els veus, però t’estan observant: els Mofetes et vigilen! Si aquests éssers menuts, peluts i camaleònics descobreixen que ets injust amb els infants, t’aplicaran el Mètode Xof, una llefiscosa i pudent represàlia que el senyor Mack està a punt de rebre.

Més de vint anys després que Columna la publiqués en català, aleshores amb el títol de La venjança dels mofetes, Blackie Books recupera aquesta hilarant novel·la de l’escriptor irlandès Roddy Doyle, amb la mateixa traducció d’Armand Carabén Van der Meer.

Doyle utilitza la sàtira, l’humor absurd i la hipèrbole per construir un relat singular, aparentment ximple i incoherent, però escrit amb geni. I és que d’una anècdota que podria explicar-se amb poques línies, n’obté més d’un centenar de pàgines plenes d’agudesa —cadascuna més sonada que l’anterior!— al voltant dels Mofetes i d’una colla de personatges d’allò més particulars. L’autor aprofita cada frase per fer-nos riure —a vegades per sota del nas— i demostra que es pot fer literatura per a infants esbojarrada i divertida, però al mateix temps intel·ligent.

Els que l’hem compartit amb menuts sabem que és un llibre que majoritàriament els engresca. No només pel seu humor escatològic i exagerat, sinó perquè els permet sentir-se còmplices d’una entremaliada venjança als adults que sovint no són justos amb ells i que els resulta catàrtica. Tots confessen que haurien aplicat el Mètode Xof més d’una vegada! Tanmateix, també n’hi ha que els costa entrar-hi, sigui perquè hi troben massa incongruències o perquè se’ls fa feixuc que el conflicte principal no avanci.

Les il·lustracions de Brian Ajhar reforcen el to jocós del text, amb unes caricatures dels personatges d’allò més divertides.

En definitiva, celebrem aquesta nova edició d’El Mètode Xof perquè ens permet oferir als infants una experiència literària plaent, diferent i de qualitat.

Per Marc Alabart. Clijcat / Faristol