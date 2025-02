El Lycée Comte de Foix guanya la fase andorrana de la Lliga de Debat

Foto de família de la darrera jornada de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat (Consell General)

El Lycée Comte de Foix ha estat el guanyador de la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que per segon any consecutiu s’ha celebrat al Consell General. Després de dos dies de debats entorn del culte al cos i les seves conseqüències per a la salut, en el qual tots els equips han hagut de defensar postures a favor i en contra, s’ha constatat un alt nivell de tots els equips participants. Prova d’això, ha estat que cap dels enfrontaments s’ha saldat amb un avantatge superior al mig punt entre els equips participants.

De fet, la igualtat entre tots els combinats ha provocat un triple empat en la segona posició que s’ha desfet únicament després d’aplicar mesures de desempat com la puntuació individual de cada debat.

Des de l’organització de la Lliga de Debat s’ha lloat una vegada més les instal·lacions del Consell General per a poder disputar una competició d’oratòria i debat; i el fet que la fase andorrana sigui l’única que té lloc en una seu parlamentària.





Guanyadors de la fase andorrana Lliga de Debat

. Equip guanyador: Lycée Comte de Foix

. Equip subcampió: Escola Andorrana de Batxillerat

. Millor orador: Jan Jethani (Col·legi Sant Ermengol)





En la fase andorrana de la Lliga Debat han participat l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Colegio María Moliner, el Centre de Formació Professional i l’Agora International School. El guanyador, el Lycée Comte de Foix, representarà a Andorra a la fase final dels territoris de parla catalana que se celebrarà a la Universitat de Vic del 2 al 4 d’abril.