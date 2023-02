El Llevant, un rival ben complicat per a les urgències del FC Andorra

Amb ganes de tornar a celebrar gols (FC Andorra)

Aquest dissabte, dia 11 de febrer, a partir de les 18:30 hores, el FC Andorra jugarà al camp del Llevant el partit de la lliga SmartBank, corresponent a la 27a jornada. Els dos conjunts es troben en situacions ben diferenciades al campionat. Mentre els locals lluiten pel liderat, els tricolors volen allunyar-se quant abans millor, d’allò que faci flaire a places de descens.

El Llevant és el tercer classificat, empatat a punts amb el Granada (47) que compte amb un partit més (aquest divendres s’ha imposat al Tenerife). Amb els mateixos 47 punts també hi ha l’Eibar, que és quart hores d’ara. Per tant, efectivament, els valencians aspiren a l’ascens.

De la seva banda, el FC Andorra, que va tenir un bon inici de lliga, és 15è i s’ha anat apagant des de ja fa unes jornades. Des de fa alguns partits li resulta molt difícil marcar gols i, per tant, sumar punts. I és que els d’Eder Sarabia porten encadenades 4 derrotes consecutives. És a dir, cap punt de 12 possibles. Sumar, és ja una urgència si no es volen patir angúnies per a assolir la permanència.