El juny ha estat més plujós de l’habitual a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Jussà

La Seu d’Urgell després de l’última tempesta (RàdioSeu)

L’Alt Urgell i d’altres zones de l’Alt Pirineu han viscut un mes de juny de 2024 més plujós de l’habitual i, en alguns casos, també més fred, segons recull el balanç que ha publicat aquest dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya. La comparació es fa amb la sèrie històrica de dades de les darreres tres dècades (1991-2020).

D’acord amb aquesta referència, l’entorn de la Seu d’Urgell és la zona de la comarca que ha superat més clarament la mitjana, amb un índex de prop de 170 sobre una referència de 100. És a dir, hi ha plogut entre un 50% i un 70% més del normal per l’època. A la resta de la línia central de la comarca, al voltant dels rius Segre i Valira, han recollit entre un 30% i un 50% més de pluja del previst. Això inclou municipis com Montferrer i Castellbò, les Valls de Valira, Ribera d’Urgellet, Organyà i Coll de Nargó. Finalment, a l’est i a l’oest de la comarca s’han quedat a prop de la mitjana; concretament, una mica per sobre a la zona que limita amb el Pallars (entre un 10% i un 30% més) i una mica per sota a tot l’entorn del Cadí (entre un 10% i un 20% menys).

El balanç és força semblant a la Cerdanya i al Pallars Jussà. En el primer cas, al municipi de Puigcerdà hi ha plogut entre un 30% i un 50% més, mentre que a tota la resta de la plana de Cerdanya ho ha fet entre un 10% i un 30% més; i a la resta de la comarca -incloent els municipis de la Batllia i el Baridà– s’han quedat a prop de la mitjana. I en el segon, el municipi de Senterada ha esdevingut el lloc on ha plogut més de l’Alt Pirineu: hi ha caigut el doble de pluja del previst (un 100% més). També ha plogut força per sobre de la mitjana a la resta del Pallars Jussà tret dels seus extrems nord i sud; és a dir, a la Vall Fosca -on s’han quedat a la meitat de la mitjana- i al sud de la conca de Tremp.

D’altra banda, hi ha caigut menys pluja del previst a bona part del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran i al nord del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, amb anomalies negatives d’entre el 10% i el 30%. No ha estat el cas, però, de la part sud del Solsonès i el Ripollès -on hi ha caigut entre un 20% i un 50% més de pluja de l’esperada- i especialment del Baix Berguedà, que pràcticament ha doblat el seu registre habitual. També ha registrat prop d’un 100% més d’aigua bona part del litoral i prelitoral català, on ha estat especialment benvinguda perquè era una de les zones més afectades per la sequera dels darrers dos anys. Això inclou quasi tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la regió del Penedès i el Camp de Tarragona. El mateix ha passat a la part més oriental de les Terres de l’Ebre i al nord d’Osona.

En xifres totals, aquest juny a tot el nord de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Aran, l’Alta Ribagorça i el Ripollès s’hi ha recollit entre 80 i 100 l/m2, o fins i tot més de 120 l/m2 a l’entorn de la Pica d’Estats. Tanmateix, la zona on s’ha recollit més pluja de tot Catalunya ha estat entre el Berguedà, Osona i el sud del Ripollès, arribant fins a prop de 200 l/m2 en municipis com Puig-reig, la Quar i Rupit. El mateix ha passat en alguns observatoris del massís del Montseny.