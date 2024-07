La FAADA demana solucions a l’abandonament d’una colònia de gats a la Seu

Imatge difosa per la FAADA sobre el presumpte abandonament d’una colònia de gats a la Seu d’Urgell

La Fundació per a l’assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat un presumpte cas d’abandonament d’una colònia de gats en un edifici de la Seu d’Urgell. L’entitat d’àmbit català assegura que han detectat una dotzena de felins en “perill greu” i en “situació crítica”, i que per això han presentat una denúncia formal davant de l’Ajuntament urgellenc.

Des de FAADA han detallat que inicialment la colònia estava formada per uns 25 exemplars i que “ha estat sense control durant anys”, cosa que ha generat “un greu problema de reproducció i sense rebre l’atenció veterinària necessària”. Ara fa poc més d’un any, l’abril del 2023, una voluntària va sol·licitar la intervenció de l’Ajuntament per a esterilitzar els gats, però segons asseguren “els mesos van transcórrer sense cap actuació urgent i eficaç per part de l’administració”. A la situació, hi afegeixen, “s’hi va sumar un nou obstacle el febrer de 2024, quan la comunitat de veïns va prohibir l’alimentació i l’accés al pati on hi ha la colònia, empitjorant així la situació dels animals”, alguns dels quals ja han mort.

Tot i múltiples peticions per part de la cuidadora i fins i tot una recollida de signatures, després d’un any encara no s’ha pres “mesures efectives”, segons FAADA. L’entitat matisa que el consistori sí que ha remés dos requeriments a la comunitat, però que en tot cas “han passat 12 mesos i els animals segueixen sense esterilitzar, sense atenció veterinària i, des de fa un temps, sense ni tan sols rebre menjar ni aigua”, per la qual cosa creuen que els veïns de la zona “els estan deixant morir”.

En un comunicat, la fundació recorda que “els gats comunitaris estan protegits per la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals”, la qual “estipula l’obligació de les administracions locals de gestionar les colònies mitjançant el mètode C.E.R.”. Pel que fa a la comunitat de propietaris, asseguren que “és directament responsable de la manca d’atenció adequada dels gats, contravenint diverses disposicions legals sobre el benestar animal”, tot fent referència a “la manca d’alimentació o de cures veterinàries i les condicions higièniques inadequades”, que podrien constituir, afirmen, “infraccions greus o molt greus segons la normativa vigent”.

Davant d’aquesta situació, des de la FAADA han sol·licitat ara a l’Ajuntament que “prengui mesures urgents” pel que fa, sobretot, a l’esterilització, l’atenció veterinària i el seguiment de la colònia “mitjançant personal de l’Ajuntament o voluntaris acreditats”, a més d'”informar la comunitat de veïns sobre la prohibició d’abandonar animals i l’obligació de censar i esterilitzar els gats”. Finalment, la denúncia demana “que s’incoï un expedient sancionador contra la comunitat per incompliment de la normativa de protecció animal” i sol·licita que es reconegui la fundació “com a part interessada en el procediment”.