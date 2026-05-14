El Govern rep els atletes que van competir als Jocs olímpics d’hivern de Milà-Cortina

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han rebut aquest dijous els atletes que van formar part de la delegació andorrana als Jocs olímpics d’hivern de Milà-Cortina, en reconeixement dels seus èxits i participació en aquesta fita esportiva.
Durant la recepció institucional, el cap de Govern ha felicitat els atletes pels èxits assolits que són motiu d’orgull per al Govern i el país. “La delegació andorrana ha estat un exemple de perseverança i talent. I ha demostrat que l’esport no només es mesura amb els resultats, sinó també amb la capacitat d’aixecar-se i tirar endavant”, ha assegurat.
Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el compromís de l’Executiu amb l’esport d’alt rendiment, motiu pel qual, enguany, la subvenció esportiva que rebrà la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) serà superior a la dels anys anteriors, igual que la resta de federacions que compten amb esportistes d’elit, amb l’objectiu d’acompanyar-les amb les despeses associades que implica aquest nivell esportiu. “Veient els resultats dels Jocs olímpics, tant d’hivern com d’estiu, ens hem adonat que calia reforçar i crear aquest apartat específic a les subvencions per a les federacions amb programes per a esportistes d’elit”, ha conclòs.