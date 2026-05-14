Llaç humà contra el càncer a Sant Julià

Vista aèria del llaç humà (Comú de Sant Julià)
A Sant Julià de Lòria s’ha dut a terme, aquest dijous, un llaç humà contra el càncer. Per segon any consecutiu, el Comú lauredià ha organitzat aquesta acció, paral·lela a les jornades sobre immunoteràpia que es duen a terme aquests dies a la casa comuna.

Hi han pres part més de 200 alumnes de les escoles de Sant Julià de Lòria, personal de la universitat i gent gran de la Llar de Lòria. Són molts els que han volgut participar en aquesta acció per a donar visibilitat a una malaltia que, només a Andorra, afecta centenars de persones cada any.

