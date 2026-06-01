El Govern reforça el sistema d’ensenyament superior amb una reforma orientada a la qualitat i la projecció internacional

El Govern ha aprovat el projecte de modificació de la Llei de l’ensenyament superior, amb l’objectiu de reforçar la projecció internacional de la Universitat d’Andorra (UdA) i adaptar el sistema universitari als estàndards europeus. La reforma introdueix un marc legal específic que permetrà establir convenis de doble titulació amb institucions nacionals i estrangeres, mitjançant la transferència de crèdits entre plans d’estudis existents i amb totes les garanties de qualitat exigides.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha exposat, a la roda de premsa, que no es tracta d’una reforma “aïllada”, sinó que s’inclou en un procés de consolidació per a la millora de l’ensenyament superior, la cooperació internacional, la transparència educativa i la creació de noves oportunitats per als estudiants.
La modificació dona resposta a un buit normatiu que, fins ara, dificultava aquest tipus de cooperació acadèmica. D’una banda, es regulen els itineraris conjunts, els requisits d’admissió, els complements formatius i els criteris d’avaluació, assegurant que l’obtenció de títols oficials andorrans compleixi plenament els estàndards vigents. Amb aquesta mesura, tal com ha explicat el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, cada universitat manté el seu títol oficial, i no es crea necessàriament un únic pla d’estudis conjunt. La reforma també inclou mesures per a donar cobertura jurídica als convenis de doble titulació ja existents i estableix un termini per a adaptar-los als nous requisits, aportant seguretat jurídica tant a les institucions com als estudiants.
En paral·lel, el text impulsa una revisió per a millorar el règim d’assegurament de la qualitat de l’ensenyament superior, amb la voluntat de consolidar un model més exigent, transparent i plenament alineat amb els estàndards europeus. Aquesta revisió reforça de manera clara la responsabilitat de les institucions d’implantar i mantenir sistemes interns de garantia de qualitat, i referma el paper central de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) en l’avaluació, l’acreditació i la certificació. Alhora, estableix una delimitació més nítida de les funcions d’inspecció i seguiment del Govern, diferenciant-les del sistema d’assegurament intern i extern de la qualitat, per a garantir més rigor, coherència i confiança en el conjunt del sistema universitari.
La modificació actualitza també diversos elements estructurals del sistema, com la definició de les institucions d’ensenyament superior, l’adaptació al Marc andorrà de qualificacions i la incorporació del concepte de centre no oficial, per la qual cosa “es complementa l’ecosistema de modalitats d’ensenyament superior”, segons Campuzano.
Així mateix, es revisa el règim del personal acadèmic, amb una definició més clara de les categories, funcions i requisits, i reforça els principis de qualitat, inclusió i participació de la comunitat universitària.
Amb aquesta reforma, el Govern fa un pas endavant per a consolidar un sistema d’ensenyament superior més obert, competitiu i alineat amb les tendències europees, que afavoreixi la mobilitat acadèmica, el reconeixement internacional de les titulacions i la captació d’estudiants.