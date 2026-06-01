El càlcul de l’indicador avançat de l’IPC del maig el situa en el +4,9%

La variació interanual estimada de l’IPC del mes de maig del 2026 és del +4,9% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC del mes d’abril del 2026 (+4,8%). Aquest comportament anyal s’explica, principalment, per l’increment dels preus del grup “Transport”. En menor mesura, també han contribuït l’augment dels preus dels grups “Vestit i calçat” i “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”, i, en sentit contrari, el grup “Aliments i begudes no alcohòliques”, contribuint a moderar la inflació.
Aquest mes de maig la variació mensual avançada de l’IPC se situa al 0,0%, on el grup que més destaca pel seu increment és “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”, i, per altra banda, el grup “Transport” contribueix a moderar-la. La variació mensual del mateix mes de l’any anterior va ser del -0,1%.