El Govern presenta l’estudi del cribratge massiu en un diàleg telemàtic amb els països iberoamericans

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, han participat aquest dijous en el fòrum telemàtic ‘Diàleg iberoamericà sobre mesures i estratègies de desescalada i de transició a la nova normalitat enfront de la COVID-19’, organitzat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) amb la col·laboració de la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Andorra i el Govern d’Espanya. Aquest espai d’intercanvi d’experiències ha comptat també amb la presència de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, i amb representants dels governs d’Espanya, Xile, Portugal i Costa Rica.

Helena Mas ha presentat l’estratègia sanitària que està seguint Andorra en l’emergència sanitària a causa del coronavirus SARS-CoV-2, incidint especialment en l’estudi d’anticossos a tota la població.- Un fet que permetrà conèixer el grau d’immunització de la ciutadania que viu o treballa al país i que alhora reforçarà la gestió de la pandèmia, donant la possibilitat, si fos necessari, de redefinir les mesures per fer front a la pandèmia.

En aquest sentit, la secretaria d’Estat ha explicat que el 4 de maig es van iniciar els tests a la població general –prèviament es van realitzar als membres de l’operativa i els seus familiars, així com als cossos especials– en els 59 ‘stoplabs’ distribuïts arreu del territori. A més, Mas ha posat en relleu que la campanya de proves massives es farà en dues rondes, separades per quinze dies, amb l’objectiu de garantir la màxima especificitat i sensibilitat de les proves, que ja han estat validades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Així mateix, Helena Mas s’ha referit a les excepcions al confinament que el Govern ha implementat, seguint sempre els criteris sanitaris, per permetre la realització d’activitat física a l’exterior dels domicilis, així com passejar. Es tracta d’una mesura que l’Executiu va poder activar el 16 d’abril gràcies a l’estabilització de en la corba de l’evolució epidemiològica, que al seu torn no s’ha vist alterada sinó que segueix una tendència progressiva a la baixa.

Aquest model estableix que es permet una única sortida, d’una hora com a màxim, en dies alterns i en franges per activitats. Queden excloses les persones sospitoses o amb diagnòstic actiu d’infecció per SARS-CoV-2 i els seus contactes, ja que han de continuar aïllades i seguir en tot moment les instruccions mèdiques.

La ministra Maria Ubach fa una crida al multilateralisme en la Conferencia Iberoamericana per fer front als efectes de la pandèmia de la COVID-19

Precisament, la ministra Ubach ha recordat que la pandèmia de la COVID-19 està afectant a tots els països de la regió iberoamericana, fent necessària l’acció dels governs. Per aquest motiu, la titular d’Afers Exteriors ha remarcat que la SPT “considera que el multilateralisme ha de mantenir els seus espais de diàleg i cooperació de manera més activa que mai davant un context econòmic i social incert”, destacant el paper de la Secretaria Pro Tempore i la SEGIB en el marc de la Conferència Iberoamericana.

“Les eines, programes i contactes que ens atorga la Conferència Iberoamericana s’han d’activar per promoure la solidaritat i la cooperació entre els països membres”, ha afegit Maria Ubach. Un fet que la ministra ha exemplificat el suport dels sanitaris cubans al sistema sanitari andorrà, així com el contacte que es manté des del Govern d’Andorra amb les autoritats dels països iberoamericans per a la repatriació, de moment, de més de 300 treballadors temporers que es trobaven a Andorra. “Aspectes com aquest són fonamentals en aquests moments de crisi i reforcen l’existència d’aquest espai de cooperació i acció multilateral”, ha emfatitzat.

Ubach s’ha referit a l’actualitat de l’aposta de la Secretaria Pro Tempore andorrana per la innovació i el desenvolupament sostenible. “Tots hem apostat decididament per l’ús i la democratització de les noves tecnologies per assegurar un major seguiment sanitari, informar i dialogar amb els nostres ciutadans per possibilitar el teletreball o garantir la continuïtat de l’educació, entre moltes altres mesures”, ha exemplificat.