França reobrirà escoles el dilluns i Espanya permetrà a l’Alt Pirineu obrir bars i restaurants

França aixeca el confinament obligatori a la població a partir de dilluns i enceta una desescalada segons el moviment del virus per territoris que es consideraran verds o vermells segons les dades epidemiològiques. Espanya s’avança amb l’obertura de, per exemple, bars i restaurants en aquelles regions sanitàries amb millors valors tot i que n’hi ha que no veuen clar que els surti a compte.