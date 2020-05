PS + Independents d’Andorra la Vella defensa la reactivació de les obres del Serradells

L’obra de reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells és una de les inversions contemplades al pressupost 2020 que va tancar a principis d’any el Comú d’Andorra la Vella, abans de l’arribada de la COVID-19. “Per fer aquesta reconstrucció, tal i com ens va informar al Consell de Comú del 05/3 la senyora cònsol major, el Comú no hauria de fer efectiu cap pagament, ja que s’ha tancat un acord entre el Comú i la companyia asseguradora i entre el Comú i Progec. No entenem que no s’activi”, explica el conseller de Partit Socialdemòcrata + Independents, Sergi González. “És una obra molt gran que pot durar més d’onze mesos, i que ha de continuar, doncs hi ha moltes famílies que depenen de la seva activació per viure. Tenim un compromís amb els ciutadans de la parròquia i de tot el país, i hem de tirar endavant aquesta obra”, ha manifestat.

La reactivació de les obres del Serradells és prioritària per als consellers de l’oposició del Comú d’Andorra la Vella: “primer per l’economia, segon per la societat d’Andorra i tercer, pel món de l’esport nacional, doncs tenim l’única piscina olímpica del país”, ha exposat González. Fa una setmana que la formació va llençar la campanya “Al teu costat”, una acció que té com a objectiu posar el termòmetre a la societat: “hem rebut molts dubtes i neguits sobre els Serradells, és un dels temes que més preocupa als ciutadans i ciutadanes”, han detallat des de PS + Independents.

Els Consellers de PS + Independents d’Andorra la Vella lamenten que la cònsol major, Conxita Marsol, hagi manifestat que l’obra dels Serradells no és una prioritat, i demanen que es reactivi com més aviat possible, doncs, al seu entendre, “s’ha de pensar molt bé on van destinats els diners però la inversió pública no es pot aturar, per totes les famílies i tots els llocs de treball que hi ha lligats a aquest projecte. Des de l’oposició estem disposats a estudiar propostes i col·laborar, però el Serradells s’ha de tirar endavant”, ha declarat González.