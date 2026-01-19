El CSJ posa en funcionament el nou cercador de jurisprudència d’Andorra

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha posat en marxa, aquest dilluns, el nou cercador de jurisprudència d’Andorra, una eina digital que permet consultar de manera àgil, precisa i intel·ligent més de 15.000 sentències. Amb aquesta posada en producció, el sistema surt de la fase de preproducció i s’incorpora al web institucional del Consell Superior de la Justícia.
El nou cercador és actualment l’eina pública de recerca jurídica més potent de l’entorn, amb funcionalitats innovadores basades en la IA i la recerca semàntica, i suposa un pas endavant en la digitalització i transparència de l’activitat judicial andorrana.
Segons el membre secretari i responsable de l’àrea de formació, documentació i biblioteca del Consell Superior de la Justícia, Ramon Camp “aquesta nova eina posa a disposició dels professionals del dret, de la comunicació i de la ciutadania una plataforma de consulta moderna, transparent i tecnològicament avançada, que reforça el principi de seguretat jurídica i apropa la justícia al conjunt de la societat”.
El nou cercador es presenta amb una interfície moderna i intuïtiva, que permet una navegació visual i jeràrquica a través d’un tesaurus amb més de 4.000 termes i veus temàtiques o paraules clau. La plataforma s’articula en quatre blocs de cerca principals —Sentència, Aute, Ordenança i Tesaurus / Norma— amb connexió directa al BOPA, fet que permet una recerca autònoma tant per matèries com per lleis concretes.
Els resultats de cerca són personalitzables i es poden ordenar i filtrar segons diversos criteris, a més de comptar amb un resum incorporat per a cada resolució, que facilita la identificació ràpida del contingut més rellevant.
El sistema incorpora una classificació automàtica amb intel·ligència artificial, que enriqueix cada document amb metadades i ofereix la possibilitat d’ampliar els criteris de cerca mitjançant llenguatge natural. També permet realitzar cerques avançades amb operadors booleans i accedir a totes les resolucions en què s’aplica una llei determinada.
Totes les resolucions compten amb l’identificador estàndard ECLI (European Case Law Identifier), que assegura la interoperabilitat i visibilitat internacional de la jurisprudència andorrana.
Les ordenances penals de 2024 s’inclouran els propers dies, però continuen disponibles al web, i les de 2025 s’afegiran les properes setmanes.
Projecció de futur
De cara a l’any vinent, el Consell Superior de la Justícia continuarà treballant per a incorporar noves funcionalitats basades en l’anàlisi dels usos i les cerques més freqüents, com ara la creació d’alertes temàtiques automàtiques o la millora de la classificació de continguts amb eines d’aprenentatge automàtic.
Amb aquest nou cercador, el sistema judicial andorrà fa un pas decisiu cap a una justícia més accessible, transparent i adaptada als temps digitals i ha estat possible gràcies al conveni que la institució manté amb el Centre de documentació Judicial d’Espanya (CENDOJ), que pertany al Consejo General del Poder Judicial.
Resum de les principals característiques
- Interfície moderna i intuïtiva, que permet una navegació visual i jeràrquica a través d’un tesaurus amb més de 4.000 termes i veus temàtiques (paraules clau).
- Quatre blocs de cerca principals: Sentència, Aute, Ordenança i Tesaurus / Norma, amb connexió directa al BOPA per a facilitar la recerca autònoma per matèries o per lleis concretes.
- Llista de resultats personalitzable, amb possibilitat d’ordenar i filtrar segons diversos criteris i resum incorporat per a cada resolució.
- Classificació automàtica amb intel·ligència artificial, que enriqueix cada document amb metadades i permet ampliar els criteris de cerca utilitzant llenguatge natural.
- Operadors booleans incorporats per a optimitzar les cerques avançades.
- Identificador estàndard ECLI (European Case Law Identifier), que garanteix la interoperabilitat i visibilitat de la jurisprudència andorrana a escala internacional.