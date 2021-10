El Govern permet als monitors d’escola bressol immunitzats prescindir de la mascareta a les aules

El Govern ha aprovat, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ampliar a les escoles bressol els nous protocols d’ús de mascareta que la setmana passada ja van estipular-se per als centres educatius.

Així, des de la setmana passada la mascareta ja no és obligatòria per als alumnes ni per als docents immunitzats –és a dir que faci més de 2 setmanes que tenen la pauta completa o hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos–.

Ara aquesta mesura s’amplia també als docents i monitors de les escoles bressol, que podran prescindir de la mascareta a les aules si estan immunitzats. Els que no ho estiguin o vulguin seguir duent la mascareta, hauran d’utilitzar-ne una que permeti la visió de la boca i faciliti la comprensió per part dels infants.

Nova pròrroga per facultar al Govern per establir mesures excepcionals per protegir la salut pública

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres prorrogar la facultat de Govern per establir mesures restrictives o excepcionals per a protegir la salut pública durant la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

La Llei general de Sanitat i la Llei qualificada de Seguretat Pública estipulen que el Govern pot, per motius de salut pública, restringir alguns comportaments concrets i adoptar mesures preventives de protecció, sempre que sigui de forma proporcionada als objectius buscats. Vist que les mesures adoptades pel Govern fins a l’actualitat han permès contenir la propagació del virus i garantir la viabilitat del sistema de salut, es considera necessari mantenir-les per un període més prolongat.

D’aquesta manera, s’ha tramès la proposta al Consell General perquè es pugui prorrogar per a dos mesos aquesta facultat temporal –l’actual finalitzava a mitjans de novembre–.