El Govern nega l’admissió a tràmit d’una demanda al TEDH sobre la validesa de les eleccions

La seu del Tribunal Europeu dels Drets Humans (SFG)

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) no ha admès a tràmit, a dia d’avui, la demanda relativa al vot per dipòsit judicial a les darreres eleccions generals que qüestiona la validesa del procediment. Cal esmentar que quan el Tribunal admet a tràmit una demanda ho notifica a les dues parts i l’agent del Govern (el seu representant en demandes davant d’aquest Tribunal) no ho ha rebut. El Govern ha pres la determinació de comunicar aquest extrem davant de les informacions errònies i parcials aparegudes en diversos mitjans de comunicació.

Per norma general, aquest Tribunal no es comunica amb cap part fins que decideix si admet a tràmit la demanda. Únicament, quan hi ha un cert retard sobre la resolució de la seva admissibilitat, el TEDH pot fer-ho saber a la part demandant a través d’un acusament de recepció de la demanda. Una comunicació d’aquest tipus no entra a valorar elements fàctics ni jurídics de la demanda, sinó que és un simple justificant conforme el Tribunal ha rebut la demanda.