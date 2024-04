Andorra i Lituània signen el Conveni de no doble imposició

La primera ministra de Lituània, Ingrida Šimonytė, i el cap de Govern, Xavier Espot (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es troben de visita oficial a Lituània amb l’objectiu refermar la col·laboració entre Andorra i aquest país bàltic en matèria financera i de cooperació internacional i per a compartir els principals reptes dels dos estats.

La jornada de treball s’ha iniciat aquest matí de dimecres a la capital lituana, Vilna, amb la reunió entre el cap de Govern i la primera ministra, Ingrida Šimonytė, durant la qual han compartit diferents àmbits de la cooperació bilateral, en especial en matèria financera. De fet, han celebrat poder concloure la signatura de l’Acord per a evitar la doble imposició (CDI), que han signat els ministres d’Afers Exteriors de tots dos països, Gabrielius Landsbergis i Imma Tor, durant la trobada. Aquest acord, el 17è CDI que signa Andorra, fomentarà un entorn més favorable per a la inversió i el comerç entre Andorra i Lituània.

Així mateix, els mandataris també han tractat l’actualitat internacional, les prioritats globals i els grans reptes que afronta la comunitat internacional per a l’establiment de la pau i la reconstrucció d’Ucraïna. En aquest sentit, i aprofitant la visita oficial de la delegació andorrana, s’ha signat un acord de cooperació pel qual Andorra aportarà 15.000 euros al projecte de reconstrucció i restauració d’un centre educatiu ucraïnès, devastat a causa del conflicte bèl·lic a la zona.

En les reunions de treball, les dues delegacions també han abordat el procés d’aproximació d’Andorra a la UE, a través de l’Acord d’associació, que ha de permetre la participació en el mercat interior de la UE tot respectant les particularitats i especificitats del país. En aquest sentit, les autoritats lituanes han compartit l’experiència del procés d’adaptació a la UE, 20 anys després d’esdevenir país membre, i com aquest pas va afavorir el desenvolupament econòmic i les relacions exteriors. També han abordat la sobirania energètica compartint l’experiència de Lituània com a país capdavanter en matèria de transició energètica.

D’altra banda, tant la primera ministra com el titular d’Afers Exteriors lituans s’han mostrat satisfets de les relacions bilaterals entre Andorra i Lituània i han valorat el recent nomenament d’Elisenda Vives com a ambaixadora no resident al país bàltic, que ha d’enfortir-ne els lligams bilaterals.

En acabar les reunions a la seu del Govern lituà, la delegació andorrana ha visitat el Centre Nacional de Gestió de Crisis, on han pogut compartir l’experiència d’aquesta entitat governamental. Durant l’estada, Xavier Espot i la delegació andorrana també s’han trobat amb la presidenta del parlament, Viktorija Čmilytė-Nielsen, al Seimas de la República de Lituània. Durant la trobada, Espot ha compartit amb la presidenta del parlament la recentment conclosa negociació d’Andorra amb la UE per a assolir un Acord d’associació. Els dos mandataris també han compartit els principals reptes d’ambdós països i els àmbits de col·laboració conjunts que s’estan duent a terme, tant a escala governamental com parlamentària.

Finalment, Xavier Espot s’ha desplaçat a la ciutat de Kaunas per a visitar la Universitat Vytautas Magnus, on l’ha rebut el rector, Juozas Augutis, que li ha mostrat aquest centre d’estudis superiors on es cursen ciències polítiques, economia, història, teologia, periodisme, història de l’art, filologia, ciències socials, dret, ciències naturals, informàtica, i treball social entre altres estudis. Durant la visita, el cap de Govern ha pogut conversar amb tres estudiants andorranes de Ciències de la Salut que cursen la seva carrera en aquest prestigiós centre educatiu.

Així mateix, està previst que la delegació andorrana visiti aquest dijous, al matí, l’Energy Battery Park Vilnius, un centre pioner en sistemes d’emmagatzematge d’electricitat que garanteix la seguretat, l’estabilitat i el funcionament ininterromput del sistema energètic lituà i la integració de fonts d’energia renovables.