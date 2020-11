El Govern manté les tarifes elèctriques per al 2021

El Consell de Ministres ha aprovat mantenir les tarifes elèctriques decretades l’any passat amb l’objectiu de no impactar negativament en l’estabilitat econòmica dels ciutadans i empreses del país, ja prou agreujada per la COVID-19. És per aquesta situació que el Govern, tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, ha decidit no incrementar les tarifes elèctriques actuals i mantenir les vigents fins a la data.

Amb aquesta decisió es manté el compromís de l’empresa amb la ciutadania d’Andorra i també permet assegurar la competitivitat dels preus de l’energia del Principat respecte als països veïns. Així, també es repercuteix de manera justa i transparent els preus de cost de producció o adquisició de l’energia elèctrica i es contribueix a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. Finalment, la decisió facilita l’accés a l’energia a les famílies amb menys recursos econòmics per evitar el greu problema de la precarietat energètica i reduir el consum en les hores punta, i desplaçar-lo a les hores nocturnes en què hi ha un preu de l’electricitat més econòmic.

Amb el no increment tarifari, és manté el diferencial comparatiu del preu de l’electricitat respecte amb els països veïns i amb la mitjana de la Unió Europea. Així, i segons les dades, destaca que un usuari andorrà paga quasi la meitat que un d’espanyol.

La memòria relativa a la proposta conclou que, malgrat les incerteses actuals derivades de la situació sanitària, és manté en paràmetres similars als dels darrers anys i per això s’aprova no modificar els preus de les tarifes elèctriques i mantenir els vigents recollits en el Decret del 18-12-2019.