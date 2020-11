La xifra de nous contagis manté la tendència decreixent i situa els casos actius per sota dels 900

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres per actualitzar les dades sanitàries referent a la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat. El titular de la cartera ha destacat que les dades dels darrers dies confirmen una davallada en el nombre de casos nous diaris, concretament, en les darreres 24 hores s’han notificar 67 nous positius. D’altra banda, ja són 5.055 persones les que han superat la malaltia, 90 des de la darrera actualizació. En aquest sentit, Martínez Benazet ha demanat “seguir fent cas de les mesures preventives per continuar amb les xifres decreixents” i mantenir la taxa de reproducció per sota d’1 –actualment se situa en el 0,90–.

Actalment, hi ha 887 casos actius, dels qual 19 requereixes hospitalització – 10 a planta i 9 a l’UCI-, el que representa dues persones més respecte ahir dimarts.

Des de l’inici de la pandèmia la xifra de casos comptabilitzats al Principat és de 6.018 persones –5.160 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 76.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 26 aules estan sota vigilància activa –8 total i 18 parcial– i 59 en vigilància passiva.