El Govern impulsa la regulació de la professió de gestor administratiu i crea el seu col·legi professional

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’exercici de la professió de gestor administratiu i del Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Andorra (COGAA), una iniciativa que té per objectiu ordenar i regular una activitat professional àmpliament implantada al país (800 comerços que inclouen l’activitat detallada de gestor administratiu, la majoria sense exercici efectiu) però que fins ara no disposava d’un marc normatiu específic.
La figura del gestor administratiu exerceix un paper clau en el funcionament de l’economia i en la relació entre ciutadans, empreses i administració, ja que intervé de manera habitual en la preparació, tramitació i seguiment de gestions davant els òrgans públics i altres entitats. Tot i aquesta implantació, la manca de regulació havia generat inseguretat jurídica i dificultats per a delimitar l’activitat respecte d’altres professions, així com per a prevenir l’intrusisme o garantir uns estàndards homogenis d’accés i exercici.
En aquest context, el Projecte de llei estableix un règim jurídic propi que permet definir clarament la professió, ordenar-ne l’exercici i garantir la qualitat dels serveis prestats. A més, crea el Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Andorra com a corporació de dret públic encarregada de representar el col·lectiu, vetllar pel compliment de les normes deontològiques i exercir la funció disciplinària.
Entre les mesures principals, la llei fixa la col·legiació obligatòria per a exercir la professió i estableix requisits d’accés basats en una titulació superior específica i altres criteris d’idoneïtat professional.
També regula els deures dels professionals, com l’obligació d’actuar amb diligència, confidencialitat i respecte a la legalitat, així com el manteniment del secret professional, atesa la naturalesa sensible de la informació que gestionen.
El projecte inclou igualment un règim transitori per a facilitar l’adaptació dels professionals que ja exerceixen l’activitat, amb terminis i mecanismes que permeten integrar-los de manera ordenada al nou sistema col·legial.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que aquesta iniciativa respon a una necessitat real del país i té un impacte directe en la qualitat del servei públic: “amb aquesta llei fem un pas endavant decisiu per a aportar seguretat jurídica i professionalitzar el sector. Estem regulant una activitat que té un paper essencial en la relació entre l’administració i la societat, i ho fem establint garanties, responsabilitats i estàndards clars.”
Marsol ha expressat que el Govern vol assegurar que tots els professionals que intervenen en aquests tràmits ho facin amb la formació, la responsabilitat i les garanties necessàries, quelcom “clau per a la credibilitat del sistema i per a la protecció dels interessos dels usuaris”.
En definitiva, el Projecte de llei configura un marc complet que defineix la professió, fixa els requisits per a exercir-la, crea el seu col·legi professional i estableix un règim de responsabilitat que reforça la qualitat, la transparència i la confiança en aquests serveis.