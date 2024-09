El Govern i el Comú de Sant Julià signen l’acord per a la creació de 54 pisos amb serveis per a la gent gran

El cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat (SFGA)

El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria han signat aquest dimecres un memoràndum d’entesa per a impulsar la construcció d’habitatges a preu assequible destinats a la gent gran. Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla nacional sociosanitari de la gent gran 2022-2024, que pretén millorar la qualitat de vida de les persones grans del país.

La col·laboració institucional s’ha materialitzat amb la signatura del document a través del qual el Govern passa a formar part de la fundació privada Laurus que es constituirà com a òrgan rector i impulsor dels habitatges. L’Executiu actuarà com a patró fundacional amb una aportació dinerària de 5 milions d’euros que se sumen a l’aportació del Comú que serà de 3 milions d’euros, incloent el projecte arquitectònic i la direcció facultativa de l’execució dels treballs que ja s’havien fet.

Els dos signataris, el cap de Govern i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, han coincidit en destacar que l’entrada de l’Executiu en el patronat de la fundació significa l’impuls definitiu per a la materialització del projecte, així com el seu impacte positiu dins la política d’habitatge del país ja que significa un pas endavant per a garantir l’accés a un habitatge digne per a la gent gran.

La fundació privada Laurus també està integrada pels hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.

El projecte de pisos amb serveis per a la gent gran preveu la construcció de tres blocs d’habitatges situats a l’entrada del poble. Comptarà amb 54 pisos de 50 m2 cadascun i un centre de dia.