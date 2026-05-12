L’abril es tanca amb 259 demandants en recerca de treball

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia d’abril del 2026 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 259 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +9,3% (237 persones) i un +5,7% superior al mateix mes de l’any anterior (245 persones).
El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 197 (188 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +4,8% i una variació del +0,5% respecte a l’abril de l’any 2025 (196 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 74. D’aquests, hi ha 2 demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de 3 persones menys (75 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és d’una persona menys (3 persones el mes anterior).
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.414 (1.468 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -3,7% i una variació del -27,7% respecte a l’abril de l’any 2025 (1.956 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 16, el que representa una variació del +23,1% respecte al mes anterior i una variació del +33,3% respecte a l’abril de l’any passat (12 persones).
Aquest mes d’abril s’han fet 6 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 12 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 41 que van trobar feina pels seus propis mitjans.