S’actualitzen els requisits de l’ajut al lloguer per a garantir una millor adequació del sistema a les situacions de vulnerabilitat

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, amb l’objectiu d’actualitzar els requisits de l’ajut al lloguer per a garantir una millor adequació del sistema a les situacions de vulnerabilitat. Entrant al detall de les modificacions, en primer lloc, s’incorporen excepcions que permeten donar resposta a circumstàncies relacionades amb situacions de violència de gènere i protecció de la infància.
En aquest punt, es permet poder atorgar l’ajut a les persones que es troben en aquestes situacions en els casos que existeixi una mesura establerta per la justícia que avali que aquesta persona ha de residir en aquell habitatge, tot i no ser-ne la titular del contracte, requisit per a poder optar a l’ajut en la resta de casuístiques que recull el Reglament.
En segon lloc, per a poder optar a l’ajut, s’incorpora el requisit d’acreditar que el cost del lloguer supera el 30% dels ingressos de la unitat de convivència. Aquest llindar s’alinea amb els estàndards europeus i amb els criteris utilitzats per a definir la sobrecàrrega del cost de l’habitatge en la normativa referent a l’accés al parc públic d’habitatges de lloguer assequible.
També, s’estableix l’obligació d’acreditar que cap membre de la unitat de convivència disposa d’un habitatge en propietat al país, criteri que reforça la coherència del sistema i garanteix que els recursos públics es destinen a les llars que no disposen d’alternatives residencials pròpies. Finalment, s’actualitzen els llindars de renda màxima del lloguer i dels serveis annexos, d’acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència.
Sol·licitud de l’ajut
Seguint la dinàmica d’aquest any, caldrà entrar de nou les sol·licituds, tot i estar percebent actualment l’ajut, i no hi haurà una data límit de presentació, sinó que es manté la possibilitat de sol·licitar l’ajut al llarg de tot l’any, fet que permet una gestió més flexible i ajustada a les situacions de necessitat que es poden produir en qualsevol moment de l’any. Tanmateix, en el cas de les sol·licituds que s’entrin entre l’1 de gener i el 31 de març de 2026, el pagament de l’ajut es farà amb retroactivitat en data de l’1 de gener de 2026, garantint, així, que la persona que percep l’ajut aquest exercici pugui tenir garantit el pagament d’aquests mesos, sempre que compleixi els requisits.
L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica, amb un procés guiat i segur. No obstant això, per les persones que no disposin de certificat digital o necessitin acompanyament, es pot sol·licitar al Servei de Tràmits amb cita prèvia.