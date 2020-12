El Govern contribueix amb 100.000 euros a 4 programes internacionals de cooperació al desenvolupament

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat quatre contribucions per un import de 100.000 euros a quatre projectes de cooperació humanitària internacional que es destinaran a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, al Comitè Internacional de la Creu Roja, a favor del Programa Mundial d’Aliments i a UNICEF a través del Comitè Nacional d’Andorra. Aquest import està pressupostat dins la partida del Ministeri d’Afers Exteriors dedicada al diferents programes de cooperació al desenvolupament.

Així, s’ha aprovat una contribució de 20.000 euros en concepte d’ajuda humanitària a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per respondre a la crisi a Veneçuela. L’acció de l’ACNUR a Veneçuela i a la regió consisteix, entre altres, a organitzar i proveir protecció, allotjament i articles alimentaris als desplaçats i refugiats. L’ACNUR treballa, també, més particularment, per a la protecció de les dones i nenes. L’ACNUR acompanya i proposa la seva col·laboració als països fronterers de Veneçuela que es troben en una situació inèdita i molt difícil de gestionar per l’arribada del gran nombre de Veneçolans, degut a la crisi política del gener del 2019 que ha provocat una crisi humanitària en un context de pandèmia.

També s’ha autoritzat una contribució per valor de 20.000 euros al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per respondre a la crida d’emergència efectuada per la crisi a Iemen. L’acció del CICR a Iemen consisteix, entre altres, a organitzar i proveir aliments, aigua, medicaments i productes de primera necessitat a la població local. El projecte prioritza l’aprovisionament de medicaments, materials de primera necessitat als hospitals o centres de salut per curar els ferits i els malalts del Iemen. El CICR també dona suport a instal·lacions penitenciàries i treballen per garantir les millors condicions de vida pels interns, com l’accés a l’aigua potable o sistemes de ventilació i sanejament.

De la mateixa manera, s’ha aprovat una partida de 20.000 euros a una contribució voluntària a favor del Programa Mundial d’Aliments (PAM) per acomplir el projecte “Producció hidropònica de farratge fresc per a ús ramader”, als camps de refugiats sahrauís, a Algèria. El PAM ha desenvolupat a escala local una unitat hidropònica que consisteix en un espai parcialment controlat en què creix civada en un cicle de 7 dies que pot ser utilitzada per alimentar animals. Aquestes unitats són senzilles de fer amb material que està a l’abast dels refugiats i són fàcils de mantenir, elements que garanteixen la sostenibilitat del projecte. El 2019, el Ministeri d’Afers Exteriors ja va aportar 20.000 euros a aquest projecte. Donats els bons resultats assolits fins ara, s’ha decidit seguir finançant aquest projecte perquè queda demostrat que els efectes del farratge fresc permeten millorar la qualitat i la quantitat de la llet produïda pels animals, augmentar el pes d’aquests i reduir-ne la mortalitat i, per tant, reduir també el nivell de desnutrició dels infants.

Finalment s’ha autoritzat una contribució de 40.000 euros destinada a UNICEF, a través del Comitè Nacional d’Andorra per a un Programa per millorar el desenvolupament de la Primera Infància a Zàmbia (2020-2021). Aquest projecte preveu la creació d’un nou Centre Insaka al districte de Chongwe que està a 42 km de la capital de Zàmbia, Lusaka, que promourà bones pràctiques de criança en termes de nutrició, salut, cura receptiva i aprenentatge a través del joc juntament amb l’alfabetització d’adults.