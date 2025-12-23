El Govern continua garantint el suport al sector ramader amb el pagament del segon període de 2025

El suport del Govern al sector primari del país és constant i continuat, és per això que s’ha aprovat el pagament del segon període de 2025 per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. Aquest ajust permet impulsar la cria i producció de bestiar a través de la pràctica del pastoralisme que és la base del sistema de producció de la carn del país.
La subvenció correspon al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de novembre de 2025 i per aquest concepte, el Govern ha aprovat un pagament de 711.017,53 euros que es reparteixen entre 93 explotacions. L’ajut té en compte l’actualització dels reglaments que el Govern va fer el març de l’any passat amb la voluntat de premiar la raça Bruna d’Andorra i actualitzar així els barems pels quals s’atorga la subvenció. A més, el pagament també inclou la revisió i actualització dels imports dels ajuts d’acord amb l’increment de l’IPC.
Així, cal recordar que aquest és el segon pagament de l’any per aquest concepte i per tal cal sumar la part que ja es va liquidar l’agost d’enguany de d’1,37 milions corresponents al període comprés entre l’1 de desembre de 2024 fins al 31 de maig de 2025. Sumats els dos imports que s’han atorgat aquest 2025 el sector ha rebut un total 2.084.419,15 euros, cosa que suposa un increment del 6,25% respecte al liquidat l’any passat per aquest mateix concepte.
Amb aquest increment progressiu del suport al sector es garanteix l’acompanyament i l’impuls a la ramaderia per a garantir la màxima qualitat del producte de proximitat que es produeix al país, el benestar animal, així com la continuïtat del sector.
Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda –és a dir bovins, equins, ovins i caprins– en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país. D’aquesta manera, es valora la funció del pastoralisme que desenvolupen els animals de renda, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals (incendis, torrentades i despreniments d’allaus) que la poden amenaçar.