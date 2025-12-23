Sílvia Calvó ocuparà la direcció general de FEDA al febrer

La propera directora general de FEDA, Sílvia Calvó (SFGA)

El Consell de Ministres ha acordat el nomenament de Sílvia Calvó per a ocupar la direcció general de FEDA. L’actual cap de Gabinet prendrà el relleu a Albert Moles al capdavant de la parapública energètica que ha dirigit des de l’any 2006, un cop ha arribat a l’edat de jubilació. La llarga trajectòria de Sílvia Calvó al servei públic i el seu coneixement del sector energètic del país i de FEDA, de la qual va ser presidenta durant 8 anys, fan que sigui el perfil idoni per a assumir aquest mandat.

Calvó ha tingut un rol clau en la transició energètica d’Andorra, com a ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de 2015 al 2023. A més de ser presidenta de FEDA, va ser la ministra que va defensar al Consell General la llei de FEDA, que regula l’ens actualment, a més d’elaborar la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic i el pla d’infraestructures energètiques (2018). Durant la seva presidència a FEDA es van crear les dues entitats filials, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, i va ser promotora i defensora dels projectes de cogeneració al país, que actualment estan consolidats amb èxit.

La incorporació de Calvó al capdavant de la parapública es durà a terme al febrer, i a partir d’aleshores assumirà el càrrec amb el suport de l’actual director general, Albert Moles, que seguirà present a l’entitat durant dos mesos per a procurar un traspàs d’informació i coneixement el més ampli possible. En aquest sentit, el Govern ha volgut treballar aquest relleu amb l’anticipació necessària que requereix una entitat cabdal per al país.

