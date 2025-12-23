Sílvia Calvó ocuparà la direcció general de FEDA al febrer

El Consell de Ministres ha acordat el nomenament de Sílvia Calvó per a ocupar la direcció general de FEDA. L’actual cap de Gabinet prendrà el relleu a Albert Moles al capdavant de la parapública energètica que ha dirigit des de l’any 2006, un cop ha arribat a l’edat de jubilació. La llarga trajectòria de Sílvia Calvó al servei públic i el seu coneixement del sector energètic del país i de FEDA, de la qual va ser presidenta durant 8 anys, fan que sigui el perfil idoni per a assumir aquest mandat.
Calvó ha tingut un rol clau en la transició energètica d’Andorra, com a ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de 2015 al 2023. A més de ser presidenta de FEDA, va ser la ministra que va defensar al Consell General la llei de FEDA, que regula l’ens actualment, a més d’elaborar la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic i el pla d’infraestructures energètiques (2018). Durant la seva presidència a FEDA es van crear les dues entitats filials, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, i va ser promotora i defensora dels projectes de cogeneració al país, que actualment estan consolidats amb èxit.
La incorporació de Calvó al capdavant de la parapública es durà a terme al febrer, i a partir d’aleshores assumirà el càrrec amb el suport de l’actual director general, Albert Moles, que seguirà present a l’entitat durant dos mesos per a procurar un traspàs d’informació i coneixement el més ampli possible. En aquest sentit, el Govern ha volgut treballar aquest relleu amb l’anticipació necessària que requereix una entitat cabdal per al país.