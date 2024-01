El Govern avança el pagament d’una part de les subvencions a les federacions esportives de 2024 a finals de gener

Govern avança a les federacions i a alguns clubs un total de 2.196.813,31 euros (SFGA)

Amb l’objectiu de facilitar el funcionament de les federacions esportives, el Govern ha decidit en la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres avançar a finals de gener el pagament a les federacions esportives part de la subvenció prevista l’Executiu per al 2024. L’import de l’avançament ascendeix a un total de 2.196.813,31 euros.

D’aquesta manera, el Govern facilita la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l’any, per tal de fer front a les despeses previstes per al desenvolupament de les seves activitats amb els esportistes federats. Ja que, fins ara, el primer pagament s’efectuava a finals del primer trimestre.

El càlcul d’aquest avançament s’ha fet en referència amb l’import atorgat a cadascuna de les federacions en la convocatòria del 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda el darrer any. Un cop es resolgui la convocatòria per a les subvencions corresponents al 2024, que té una partida prevista al pressupost de 4.318.381,70 euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l’import atorgat pel 2024 i el rebut en aquest primer avançament.

Aquest canvi en el calendari de pagament de les subvencions correspon al compromís contret per la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, amb les federacions esportives durant la presentació al setembre del 2023 de les línies estratègiques del Ministeri per a enguany.

A més, per primer cop, el Comitè Olímpic Andorrà (COA) també rebrà un avançament, també de set dotzenes parts, calculat en funció de la seva previsió de despesa per aquest any 2024 i no per la subvenció rebuda al 2023, ja que les seves necessitats varien segons els esdeveniments esportius que celebren cada any.





Avançament de les subvencions per a les federacions esportives previst per al gener 2024: