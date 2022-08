El Govern atorga més de 41.000 euros en subvencions per a la promoció de projectes d’igualtat de gènere

Aquest dimecres s’ha aprovat l’atorgament de subvencions de projectes d’igualtat de gènere per a empreses i associacions legalment constituïdes al Principat i sense ànim de lucre que desenvolupin i presentin projectes d’igualtat de gènere per el 2022.

Els ajuts s’han atorgat aquest any per tercera vegada i tenen l’objectiu d’impulsar activitats, actes o programes relatius a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, subvencionant les despeses derivades de la seva organització. Enguany s’han atorgat un total de 41.293,757 euros repartits entre els projectes d’Acció Feminista, Culturalia, Aimara SLU, Cerqueda Recursos Humans, AUTEA, Cooperand amb Llatinoamèrica, In 2 the forest, Preprogramat, Projecte Vida i Unió Ràdio del Pirineu.

Entrant al detall, Acció Feminista ha rebut 8.437,50 euros pel projecte de cicle de conferències ‘Bruixes d’arreu’, que preveu xerrades mensuals amb especialistes sobre conceptes relacionats amb el feminisme i l’empoderament femení, fent pedagogia i divulgació amb la ciutadania.

Per la seva part, a Culturalia se li ha atorgat una quantitat de 6.000 euros pel projecte Enterprising Women LAB, un esdeveniment de caràcter anual destinat a fomentar l’emprenedoria femenina i donar rellevància a dones amb una important trajectòria.

Aimara SLU ha rebut 4.256,25 euros per un projecte que consisteix en sessions individuals per a l’empoderament. Es tracta d’un taller grupal dirigit a dones víctimes de violència de gènere i que pretén cobrir algunes necessitats psicològiques i emocionals.

Cerqueda Recursos Humans ha estat subvencionat amb 1.856,25 euros pel projecte ‘El poder de l’emoció’. És un programa d’acompanyament personal, professional o relacional a partir de l’autoconeixement i la regulació emocional, treballant des de dues perspectives, una grupal i l’altra individual.

AUTEA ha rebut 3.168,82 euros pel projecte “Formació TEA Femení” el qual consisteix en una formació dirigida als professionals de la salut, educació, de serveis socials, sociosanitaris i famílies que aporti informació i eines per a identificar trets autistes en les nenes d’Andorra.

Cooperand amb Llatinoamèrica ha estat subvencionat amb 5.821,50 euros amb el projecte “Sensibilització sobre la Igualtat de gènere en situació de pobresa” el qual consisteix en un seguit de tallers de sensibilització i prevenció destinat a la població en general, alumnat i professorat sobre la violència de gènere viscuda per dones en situació de pobresa.

In 2 the forest ha rebut 3.901,50 euros pel projecte de “Banys de bosc per a millorar el benestar de dones de Violència de Gènere”. És un programa dirigit a dones víctimes de violència de gènere que siguin nacionals o residents al Principat i l’àmbit d’actuació es troba dins de les pràctiques de benestar en el medi natural conegudes com a ‘banys de bosc’.

Preprogramat ha estat subvencionat amb 997,54 euros pel projecte “S.E.R sororitat, empoderament”, dirigit a dones que desitgen treballar, empoderar-se i formar-se a través de sessions grupals on es treballaran diferents conceptes mitjançant tècniques cognitives, de relaxació i de dinamització grupal.

Projecte Vida ha rebut 3.854,34 euros pel projecte “Ser dona, superar l’addicció i les vivències viscudes. Recuperant la pròpia vida”. Es tracta d’un programa que busca acompanyar a dones drogodependents i amb trastorn de control dels impulsos de ludopatia que han patit violències masclistes per tal de tractar l’addicció i la violència viscuda.

Finalment, Unió Ràdio del Pirineu ha rebut 3.000 euros per “Amb veu de dona”. Aquest consisteix en l’elaboració d’una sèrie d’entrevistes íntimes i personals a dones del país de totes les edats i professions amb la voluntat de donar visibilitat a les seves històries. El projecte finalitza amb un acte de cloenda que inclou una xerrada o taula rodona al voltant de la igualtat de gènere, un homenatge a les dones participants i una actuació musical.