El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, l’atorgament dels ajuts a l’habitatge de lloguer corresponents a l’exercici 2020. Aquest any s’han atorgat un total de d’2.010.790,20 euros. El Ministeri ha rebut un total de 1.454 sol·licituds, de les quals se n’han resolt favorablement 1.072. En aquest sentit, les peticions favorables representen el 73,73% de les presentades, enfront del 73,71% de la passada convocatòria, en la qual es van aprovar un total de 1057 sol·licituds per un import total de 1.947.576,84 euros.

Com a conseqüència de la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-COv-2, el Govern també ha aprovat avui que el Departament d’Afers Socials i Joventut modifiqui el procediment de gestió d’aquests ajuts. En concret, les persones que tinguin aprovada la sol·licitud d’ajuts a l’habitatge de lloguer no hauran de desplaçar-se als serveis de tràmits de Govern o dels Comuns per presentar els rebuts corresponents als mesos de gener, febrer, març i d’abril del 2020.

D’aquesta manera, es tindrà en compte la documentació relativa al lloguer aportada pels beneficiaris en el procés de la sol·licitud. És a dir, el pagament d’aquests rebuts es tramitarà d’ofici. Per tal que la persona o família pugui continuar percebent l’ajut, s’hauran de presentar els rebuts corresponents als mesos mencionats una vegada finalitzi la situació de crisi sanitària.