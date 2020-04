L’Alt Pirineu i Aran suma des de l’inici de la crisi sanitària pel coronavirus un total de 1.243 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs), que afecten 4.777 treballadors, segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani.

La comarca amb més expedients presentats és la Cerdanya, que n’acumula 389, que repercuteixen en 1.573 persones. Pel que fa a l’Alt Urgell, s’hi han cursat un total de 282 ERTOs, amb 1.324 alturgellencs i alturgellenques afectats. En el balanç pirinenc, la tercera comarca amb més EROs temporals és el Pallars Jussà, que en suma 165, que afecten 495 treballadors. La segueix el Pallars Sobirà, amb 128 expedients i 368 persones repercutides, i l’Alta Ribagorça, on s’hi ha registrat 70 ERTOs i 187 persones afectades. A l’Aran la xifra d’ERTOs és de 209, amb 830 treballadors acomiadats.

Col·lapse

A Catalunya ja s’han presentat 86.573 ERTO, que afecten 636.032 treballadors. Les xifres suposen un increment de gairebé 1.500 expedients i 10.600 treballadors en només 24 hores. El conseller El Homrani ha reiterat la seva “preocupació” perquè tothom pugui cobrar la nòmina de l’atur el 10 d’abril, la data de pagament habitual, davant del col·lapse del servei espanyol que ho ha de tramitar, el SEPE. De fet, el conseller ha confirmat que el ministeri espanyol els ha enviat una carta demanant poder disposar dels serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per ajudar en l’allau de peticions.

En aquest sentit, El Homrani ha recordat que la Generalitat ja va posar a disposició de l’Estat el SOC fa tres setmanes i els ha reiterat que estan “absolutament a la seva disposició per garantir que tothom cobri en el temps indicat”. Un total de 460 treballadors del SOC atendran trucades sobre les prestacions que normalment assumiria el SEPE. El conseller ha dit que l’objectiu és “assegurar els drets dels treballadors”, ja siguin afectats per ERTO, els que s’han quedat a l’atur, els que han patit la no renovació de contractes temporals o la seva extinció.

Dades desglossades

Segons les dades oficials, un 95% dels ERTO són per força major, una situació que en el cas dels treballadors és del 89%. Per demarcacions, Barcelona és la més afectada, amb 62.723 expedients i 498.472 persones temporalment a l’atur. A Girona s’han presentat gairebé 10.000 expedients d’ERTO, un total de 9.888, que afecten 62.134 persones. A Lleida els expedients són 4.830 i les persones afectades són 26.773, mentre que a Tarragona hi ha 7.023 ERTO i 40215 treballadors afectats. Pel que fa a les Terres de l’Ebre, hi ha 2.109 ERTO que deixen temporalment a l’atur a 8.438 persones.

Per sectors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha desglossat les dades segons l’activitat econòmica. En el camp dels serveis hi ha hagut 71.439 expedients, amb 460.055 persones afectades. En el de la indústria n’hi ha hagut 6.772, amb 118.106 afectats. Al de la construcció el nombre d’expedients ha estat de 6.726, i el de persones afectades de 40.474. Al camp de l’agricultura s’han fet 628 ERTO, que han afectat 3.688 persones. Finalment, 1.008 expedient més, amb 13.709 persones afectades no es classifiquen en cap d’aquests grups.

A banda, també s’especifica que a l’àmbit dels serveis de menjar i begudes s’han presentat 18.267 expedients amb 105.164 persones afectades. A l’àmbit del comerç al detall, en específic al de vehicles a motors, hi ha hagut fins ara 11.735 expedients amb 51.500 persones afectades. I finalment, en l’àmbit d’altres activitats de serveis personals, el nombre d’expedients és de 6.596, amb 17.876 persones afectades.