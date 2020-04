La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha explicat al Consell de Ministres que l’aplicació B-RESOL per a alumnes de més de 12 anys, estarà disponible per als estudiants dels tres sistemes educatius i de tots els centres del país per tal que infants i joves puguin denunciar qualsevol situació o problemàtica que puguin estar patint en les circumstàncies de confinament actual.

Aquesta aplicació, que fins ara s’havia fet servir per a la detecció d’assetjament escolar, oferirà atenció als joves escolars que requereixin ajuda durant el període de confinament per l’emergència sanitària. Així, en la situació actual, oferirà atenció i reforçarà la lluita contra el ciberassetjament però també donarà suport a possible problemàtiques lligades al confinament, sigui de tipus psicològiques o donades per les noves dinàmiques de convivència.

Així, un equip format per les tres tècniques especialitzades en educació social, un inspector d’educació i diversos psicòlegs voluntaris atendran les consultes dels usuaris i les derivaran, si s’escau a altres departaments o professionals. A hores d’ara, aquest equip està rebent la formació tècnica necessària per respondre a través de l’aplicació.

L’aplicació B-resol permet als joves, tant siguin víctimes com observadors, alertar i demanar ajuda de manera immediata, segura i des de qualsevol lloc i moment, de manera anònima, sobre qualsevol tipus de problema i a l’interlocutor que hagin escollit. La descàrrega de l’aplicació es fa prèvia acceptació d’un avís legal on s’explica l’eina i on el menor ha de confirmar o bé que té 14 anys o més, o bé que té l’autorització dels pares.

Una vegada descarregada l’aplicació B-resol, per poder alertar i connectar amb els interlocutors cal entrar el codi: quedatcasa Amb aquest codi els nois i noies poden escollir entre diferents perfils d’interlocutors: Inspectors o Tècnics especialitzats en l’àmbit de l’educació social del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior o bé als Psicolegs voluntaris del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra.

Els alumnes que ja disposen de l’aplicació B-resol en els seus centres educatius també poden alertar les persones de referència habitual. En aquest cas, els alumnes han d’entrar a l’aplicació amb el codi del seu centre educatiu.

En cas de dubtes o de necessitar informació complementària podeu fer arribar les vostres preguntes al telèfon 743 300 del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior o bé a través de l’adreça infoeducació@educand.ad.

Aquest servei, que compta amb la col·laboració del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra, estarà disponible a partir de demà. Els diferents centres educatius informaran a les famílies de la posada en funcionament del servei.