El Govern aprova les tarifes per a la temporada 2022-2023 dels forfets d’esquí escolar i extraescolar

El Govern ha aprovat aquest dijous els preus dels forfets d’esquí escolar diari i de l’hora de monitor per alumne. Així mateix, també ha donat llum verda a la subvenció dels forfets extraescolar, universitari, d’acompanyant i la data de venda dels forfets per a la temporada 2022-2023, d’acord amb les tarifes pactades amb Ski Andorra.

Tal com es desprèn de l’acord, enguany s’aplica un increment del 15% del forfet diari d’esquí escolar i un 7% a l’hora del monitor, respecte a la temporada passada: els preus queden en 9,71 euros per al forfet diari escolar i de 4,59 euros l’hora monitor/alumne. Un any més, l’Executiu n’assumeix el preu íntegre, confirmant així l’aposta per al foment de la pràctica de l’esquí entre els infants i joves del país per part del ministeri d’Educació.

Pel que fa a la resta de forfets –extraescolar, universitari, i acompanyants–, el Govern augmenta la seva subvenció per tal de reduir l’augment de preu que han d’assumir els usuaris.

Així, el Consell de Ministres s’ha reunit de manera extraordinària per a aprovar els preus i subvencions un cop el Govern i Ski Andorra han signat l’acord per a aquesta temporada. Els forfets es posaran a la venda a partir de demà divendres, 21 d’octubre, a l’estand de Grandvalira Resorts a la fira d’Andorra la Vella. A partir de dilluns 24 d’octubre i fins al 31 de gener del 2023, es podran adquirir a les oficines d’Ski Andorra i recarregar a través del seu web.

D’altra banda, per als forfets universitaris i per a estudiants a l’estranger de menys de 20 anys ja s’ha habilitat el formulari web per a sol·licitar els forfets a www.educacio.ad.

Llistat de forfets amb l’aportació del Govern i el preu final per a l’usuari