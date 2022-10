La Diputació de Lleida col·labora amb el Geoparc Orígens amb 405.000 euros

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha donat llum verda, aquest dijous, al conveni de col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica amb l’Associació GEOPARC per a consolidar l’estratègia digital del Geoparc Orígens com a destinació turística. Amb una aportació de 405.000 euros fins a l’any 2024, es pretén promoure la venda online de productes locals i identificar els valors del paisatge, des del punt de vista de la sostenibilitat.

El Geoparc Orígens forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de la UNESCO des del 17 d’abril de 2018 i explica l’origen i l’evolució de la Terra en un territori de 2.040 quilòmetres quadrats de superfície que inclouen un total de 19 municipis del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Noguera i l’Alt Urgell: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca de Dellà, la Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, la Torre de Capdella, Tremp, Àger, Camarasa, Vilanova de Meià, Baix Pallars i Coll de Nargó.

Aquest conveni, segons ha destacat el president de la Diputació, Joan Talarn, en complementa altres quatre que tenen com a denominador comú la promoció del teixit econòmic i productiu del Pirineu lleidatà, a través de projectes amb PallarsActiu, el Consorci Leader Pirineu i els Grups d’Acció Local de la Catalunya Central.

Concretament, s’ha donat el vistiplau al conveni amb PallarsActiu, per a les actuacions de parcel·les extensives ecològiques experimentals al Pallars a dur a terme les anualitats 2022, 2023 i 2024, amb l’objectiu de veure com s’hi desenvolupen diversos cultius ecològics en règim extensiu de secà, per un valor total de 40.095 euros; i s’ha aprovat el conveni amb el Consorci Leader Pirineu Occidental (38.400 euros), i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (29.000 euros) per a l’execució de l’actuació “Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari” a dur a terme les anualitats 2022 i 2023, amb l’objectiu de garantir un desenvolupament econòmic sostenible a les comarques a les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran, i les de la Segarra i el Solsonès.