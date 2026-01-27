El Govern aprova el Programa Estadístic de 2026

El Govern ha aprovat el nou Programa estadístic per a l’any 2026, que preveu un total de 217 activitats estadístiques, vuit de les quals són de nova incorporació, en execució del Pla d’estadística 2026-2029. El Programa incorpora diversos nous àmbits estratègics com la recerca i la innovació universitària, el transport aeri, l’ús del transport públic, la mobilitat sostenible, les estadístiques de finances públiques, monetàries i financeres, l’activitat del Raonador del Ciutadà i les demandes d’informació estadística oficial, entre d’altres.
El Programa estadístic anual 2026 detalla, per a cada activitat, els principals elements identificadors, com ara les variables que es generaran, l’origen de la informació, els subjectes informants, la referència temporal dels resultats, la seva disponibilitat i el cost directe anual estimat, així com els organismes responsables i col·laboradors. El pla incorpora també les adaptacions i millores introduïdes al llarg dels darrers quatre anys, fruit del treball conjunt dels agents que integren el Sistema estadístic d’Andorra.
Aquest procés ha tingut en compte els informes de compliment dels programes anuals, les aportacions i recomanacions formulades al Consell Andorrà d’Estadística, així com les recomanacions tècniques d’organismes internacionals arran de les assistències tècniques rebudes. L’aprovació del Programa per part del Govern arriba després que el Consell Andorrà d’Estadística n’emetés un dictamen favorable, el 19 de desembre de 2025 i havent-se publicat al BOPA la Llei del Pla d’Estadística 2026-2029, el passat dia 14 de gener.
El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan consultiu que promou la participació d’informants, productors i usuaris de l’estadística pública, i assisteix les institucions del Sistema estadístic del Principat amb l’objectiu de garantir una millor governança de l’estadística oficial del país.