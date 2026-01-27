S’augmenta la dotació dels Premis i la Beca Sergi Mas per a joves artistes fins a un import total de 9.000 euros

El Govern ha obert la convocatòria dels Premis Sergi Mas – XII Mostra d’arts plàstiques per a joves. Els joves artistes, d’entre 14 i 35 anys, interessats a participar en la mostra es poden presentar a qualsevol de les seves modalitats: dibuix, pintures, fotografies, collages, escultura, gravat o videoart. A més, enguany, amb l’objectiu de fomentar la pràctica artística entre els joves del país s’ha decidit augmentar el pressupost destinat fins a un total de 9.000 euros, que inclouen els Premis i la Beca Sergi Mas.
Les obres s’hauran de presentar físicament –segons les condicions tècniques estipulades a les bases del concurs– entre el 22 de juny i el 3 de juliol de 2026 a l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (carrer de Tobira, 11, planta baixa. Andorra la Vella)
La temàtica és lliure, si bé totes les obres que es presentin han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos. En la valoració de les obres, el jurat considerarà, principalment, aspectes com el domini de la tècnica artística emprada, la qualitat expressiva i comunicativa en relació amb el tema tractat, així com la seva interpretació i la innovació creativa i l’originalitat.
En aquest concurs se seleccionaran tres guanyadors per a cadascuna de les categories, segons l’edat dels participants. Concretament, els premis –que ascendeixen a un total de 6.000 euros– es divideixen de la forma següent: grup A de 14 a 17 anys (primer premi: 600 euros; segon premi: 300 euros; i tercer premi: 100 euros); grup B de 18 a 24 anys (primer premi: 1.000 euros; segon premi: 600 euros; i tercer premi: 400 euros); i grup C de 25 a 35 anys (primer premi: 1500 euros; segon premi: 900 euros; i tercer premi: 600 euros).
Beca Sergi Mas per a la formació artística
A més, per a donar resposta als objectius del Pla Nacional de Joventut en matèria de cultura, els premis de 2026 inclouen la Beca Sergi Mas, que enguany s’ha decidit ampliar d’una a dos beques disponibles amb l’objectiu d’impulsar la professionalització d’aquests joves en l’àmbit de les arts plàstiques. Així doncs, en paral·lel als tres guanyadors per categoria, el jurat seleccionarà entre tots els participants dos guanyadors de la beca, que compta amb una dotació econòmica de 1.500 euros cadascuna.
La dotació de la beca s’ha de justificar mitjançant la matrícula d’inscripció en una escola d’art, un centre de formació d’art, o en un o diversos cursos relacionats amb alguna modalitat d’art, abans del 31 de desembre. L’import de la beca també pot ser utilitzat per a l’adquisició de material artístic.