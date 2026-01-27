Aprovat el pla d’estudis del màster en administració d’empreses de la Tech Global University

El Govern ha donat llum verda al Decret pel qual s’aprova el pla d’estudis del màster en administració d’empreses (MBA) de la Tech Global University. Les persones titulades tindran les competències professionals per a desenvolupar responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals tradicionals, en organitzacions matricials o en projectes de qualsevol sector industrial, en l’Administració pública o en empreses consultores, entre d’altres. El màster també prepara professionals per a la creació d’empreses.
L’alumnat del màster haurà de desenvolupar les competències transversals comunes i competències específiques, com ara comprendre i ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats en la direcció d’empreses i les seves àrees funcionals; desenvolupar i promoure el pensament estratègic, i integrar-lo en totes les àrees i àmbits de negoci de l’empresa, així com adquirir habilitats de lideratge i de gestió de persones, de conflictes i del canvi, entre d’altres.
Els estudis tenen una càrrega de 120 crèdits europeus (ECTS) i una durada de dos cursos acadèmics a temps complet, dividits en quatre semestres. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial. El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).