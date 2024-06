El Govern aprova diverses contribucions voluntàries en favor d’organismes internacionals

Mans de persones de races diferents simbolitzant la cooperació (Govern d’Andorra)

El Consell de Ministres ha validat diverses contribucions voluntàries en favor d’organismes i institucions internacionals per una quantitat total de 24.400 euros. A través de les aportacions, el Govern contribueix als fons i programes d’organismes dels quals Andorra és part i que compleixen amb els criteris i les prioritats establerts en el pla rector de la cooperació andorrana.

Així, es destinen 10.000 euros a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), organisme encarregat de treballar per a un món sense armes químiques i lliure de les seves amenaces i perquè la indústria química s’utilitzi per a fins de pau, progrés i prosperitat. Concretament, el Govern destina 5.000 euros al fons per a les víctimes –creat el 2011 per a donar suport a les Associacions de víctimes d’armes químiques i per a aportar assistència mèdica a les víctimes– i els 5.000 euros restants al fons de formació i recerca anomenat ChemTech Centre.

El Govern contribueix amb 10.000 euros a favor de la Cort Penal Internacional (CPI) per a aportar econòmicament al Fons Fiduciari per a les Víctimes. Aquest programa té com a primer objectiu escoltar les víctimes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra per a fer arribar les seves necessitats a la comunitat internacional i cercar respondre a les necessitats físiques, psicològiques i materials de les víctimes. Seguint la línia de treball del Ministeri es proposa, un any més, centrar l’ajuda en aquells programes que inclouen la perspectiva de gènere. Així, enguany es proposarà que la contribució d’Andorra es destini al Fons d’assistència a la República Centreafricana. La República Centreafricana ha viscut diversos períodes de conflicte armat des de la seva independència el 1960. Aquests anys convulsos van afectar tota la societat, però especialment van deixar enrere un gran nombre de víctimes de violència sexual i de gènere.

Finalment, el Govern ha aprovat l’aportació de 4.400 euros en favor de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia per a poder finançar les beques d’estudiants internacionals que hi vulguin fer estada durant el curs d’estiu i d’hivern de 2024. L’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia és un centre educatiu d’alt nivell que se centra en el Dret Internacional Públic i Privat, va ser creada l’any 1923 i cada any reuneix estudiants d’arreu del món per a un curs d’estiu i un altre que es realitza en els mesos d’hivern.